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11 апреля 2025, 23:25

Превысила скорость: в Житомирской области судили водительницу, которая спровоцировала смертельное ДТП

11 апреля 2025, 23:25
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В Житомирской области вынесли приговор водитель, спровоцировавший смертельную аварию с двумя пострадавшими. Кроме заключения, она также должна выплатить материальный и моральный ущерб.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Бердичевский райрайон признал 20-летнюю водительницу виновной в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего и телесные повреждения двум другим потерпевшим. Ей назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года.

Также девушка должна выплатить двум потерпевшим причиненный материальный и моральный ущерб. В общей сложности это 250 тысяч гривен (одному человеку 100 тысяч, другому человеку - 150 тысяч).

Сама авария произошла летом 2024 года на автодороге вблизи села Хажина. 20-летняя водительница нарушила правила безопасности дорожного движения. Она превысила скорость и во время обгона выехала на полосу встречного движения и, возвращаясь в свою полосу движения, применила экстренное торможение, от чего автомобиль занесло и это привело к столкновению с другим автомобилем.

В результате аварии водитель другого авто погиб на месте. Его пассажиры были госпитализированы с травмами средней степени тяжести. На суде водитель искренне принесла извинения и признала вину.

Напомним, в Прикарпатье будут судить водительницу по ДТП, в которой пострадали восемь человек. Известно, что она нарушила правила дорожного движения. Теперь ей грозит заключение от трех до восьми лет.

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