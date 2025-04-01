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01 апреля 2025, 18:22

В Харьковской области нетрезвый водитель за 5000 грн пытался откупиться от полицейских

01 апреля 2025, 18:22
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фото: depositphotos.com
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Правоохранители сообщили о подозрении жителя Харьковщины, предлагавшего взятку полицейским в городе Изюм

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

Полицейские отдела реагирования патрульной полиции Изюмского районного управления полиции во время патрулирования в Изюме остановили автомобиль. За рулем находился 45-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Алкотестер показал 1,86 промилле.

Чтобы избежать административной ответственности, правонарушитель предложил правоохранителям взятку в размере 5000 гривен.

Патрульные зафиксировали факт неправомерной выгоды и вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу.

Горе-водителю сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, на нарушителя был составлен административный материал по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, жительница Харьковской области воровала деньги умершего родственника с оккупированных территорий.

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Харьковская область Изюм нетрезвый водитель штраф полиция взятка
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