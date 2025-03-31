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31 марта 2025, 15:27

В Виннице вандалы ограбили могилу защитника "Азовстали"

31 марта 2025, 15:27
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фото: из открытых источников
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В Виннице неизвестные ограбили могилу Назария Гринцевича, самого младшего защитника "Азовстали", известного по позывному "Гринка"

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в полицию обратилась винничанка с заявлением о том, что из могилы ее сына, военного с позывным "Гринка", на кладбище "Сабаров-1" исчезли деревянная булава и три свечи.

По этому факту следователи открыли уголовное производство и устанавливают причастных к уголовному правонарушению лиц.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Кто такой Назарий Гринцевич

Назарий Гринцевич, позывной "Гринка", был боевым медиком и три месяца вместе с собратьями держал оборону на "Азовстали". После плена, в котором он пробыл более четырех месяцев, его освободили в рамках большого обмена.

После возвращения он снова пошел на службу и основал вместе с товарищами Подразделение спецназначения Артиллерийской группы Бригады "АЗОВ" "Контакт 12". Он командовал взводом оптических наблюдателей.

Назарий погиб 6 мая 2024 года в бою у Кременной Луганской области. Его посмертно наградили орденом "За мужество" III степени.

Напомним, во Львовской области 23-летний мужчина приговорен к 9 годам заключения за наругу над могилами и уничтожение 59 памятников Сечевых Стрельцов и воинов Галицкой Армии на кладбище в городе Стрый.

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полиция вандализм Винница вандалы Азовсталь могила Назарий Гринцевич
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