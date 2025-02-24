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24 февраля 2025, 21:53

Сорвал из шеи золотую цепочку: киевлянин сядет на 8 лет за ограбление пенсионерки

24 февраля 2025, 21:53
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фото: Национальная полиция
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К восьми годам за решеткой приговорен мужчина, который ограбил 78-летнюю жительницу Деснянского района

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews.

В августе 2023 года в полицию Киева поступило обращение от пенсионерки, которая сообщила, что на улице Кубанской Украины к ней подбежал неизвестный мужчина и сорвала с ее шеи золотую цепочку с крестиком.

Полицейские оперативно разыскали и задержали нарушителя недалеко от места происшествия.

Злоумышленником оказался 35-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Следователи изъяли у фигуранта похищенное украшение в качестве вещественного доказательства и в дальнейшем при процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж.

На днях Деснянский районный суд Киева признал правонарушителя виновным в совершенном преступлении и приговорил к восьми годам лишения свободы.

Напомним, правоохранители задержали мужчину, напавшего на женщину в центре Черкасс. Злоумышленник проник в авто и приставил к ее шее предмет, похожий на бритву, и потребовал отдать ему телефон.

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