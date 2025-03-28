В Ровенской области из пневматического оружия стреляли в ребенка

фото: Про Ровно

В поселке Квасилов Ровенской области стреляли в ребенка. Событие произошло в людном месте вблизи супермаркета

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на сообщение мамы в соцсетях, передает RegioNews.

"Я, как мама ребенка, который вчера пострадал, хочу предупредить и предостеречь! В нашем поселке Квасилов в моего ребенка попали из пневматического оружия!!! К сожалению, не видели кто и откуда, увидели лишь последствия… Ситуация произошла 27 марта в районе супермаркета "Наш край", – говорится в сообщении.

Разыскивают свидетелей инцидента.

В свою очередь, староста Квасилова Вита Киселева сообщила, что ситуацию под свой контроль взяли полицейские офицеры общины.

Напомним, 26 марта в Киеве на улице Иорданской неизвестный произвел несколько выстрелов в местного жителя и скрылся. Правоохранители провели операцию и обнаружили стрелка.