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20 марта 2025, 01:50

На Львовщине будут судить мужчину, совершившего вооруженное нападение на АЗС

20 марта 2025, 01:50
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Правоохранители завершили досудебное расследование по факту дерзкого нападения на АЗС в январе этого года. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В помещение АЗС в одном из сел Львовского района 9 января вошел мужчина в черной одежде и балаклаве. Угрожая кассиру пистолетом, он забрал выручку и сбежал.

К счастью, никто не пострадал. Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника. Им оказался 25-летний житель Новояворовска, ранее судимый за разбойные нападения.

За совершенное фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, суд вынес приговор мужчине, убившему пенсионера на АЗС на Кольцевой дороге в Киеве осенью прошлого года.

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