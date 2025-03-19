На Волыни осудили парня, который на кладбище пытался изнасиловать 16-летнюю девушку
Суд признал жителя одного из сел Владимирского района виновным в законченном покушении на изнасилование несовершеннолетней
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
В январе 2024 года 24-летний парень на территории кладбища подошел к 16-летней девушке и, угрожая ей ножом, отвел в часовню, где пытался изнасиловать.
Девушка сопротивлялась, она получила резаные раны рук и шеи, однако ей удалось убежать.
Нападавшего задержали в тот же день. Приговора суда он ожидал под стражей.
Суд назначил злоумышленнику 10 лет заключения.
Напомним, ранее на Волыни к 15 годам тюрьмы приговорили мужчину за неоднократное изнасилование 12-летней племянницы жены.
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