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Суд признал жителя одного из сел Владимирского района виновным в законченном покушении на изнасилование несовершеннолетней

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

В январе 2024 года 24-летний парень на территории кладбища подошел к 16-летней девушке и, угрожая ей ножом, отвел в часовню, где пытался изнасиловать.

Девушка сопротивлялась, она получила резаные раны рук и шеи, однако ей удалось убежать.

Нападавшего задержали в тот же день. Приговора суда он ожидал под стражей.

Суд назначил злоумышленнику 10 лет заключения.

Напомним, ранее на Волыни к 15 годам тюрьмы приговорили мужчину за неоднократное изнасилование 12-летней племянницы жены.