Смертельное ДТП на Днепропетровщине: пьяный водитель сбил троих детей

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Смертельное ДТП произошло вчера вечером, 11 марта, в селе Божедаровка Каменского района. Водитель-убийца был задержан на месте аварии

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, в 18:45 водитель автомобиля ВАЗ выехал за пределы проезжей части и наехал на троих малолетних пешеходов.

"В результате ДТП погиб мальчик 2013 года рождения, еще двое детей 2011 и 2010 годов рождения получили травмы. Пострадавшие госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

Водителя задержали на месте аварии. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, на днях в Житомирской области на трассе столкнулись автомобили Audi Q5 и Chery Kimo. В результате ДТП погибли 19-летний юноша и две 18-летние девушки.