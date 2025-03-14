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14 марта 2025, 17:20

ДТП на Киевщине: легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть пострадавшие

14 марта 2025, 17:20
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Фото: Нацполиция
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В городе Белая Церковь столкнулись легковушка и микроавтобус. Известно, что госпитализировали четырех пассажиров

Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает RegioNews.

Авария произошла в городе Белая Церковь 13 марта, около 17:50. На перекрестке проспекта Независимости и улицы Гризодубои столкнулись легковые автомобили и микроавтобус.

Предварительно, 24-летний водитель легковушки ехал в правой крайней полосе на запрещенный сигнал светофора и столкнулся на перекрестке с возвращавшим налево микроавтобусом. В результате ДТП госпитализировали четырех пассажирок легкового автомобиля. Отмечается, что у девушек 18 и 19 лет медики обнаружили переломы.

Напомним, 8 марта на 103 км трассы Киев-Чоп, неподалеку от города Коростышев Житомирского района, произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли три человека. Правоохранители просят откликнуться на тех, кто располагает информацией об этой аварии.

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