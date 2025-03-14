Фото: Нацполиция

В Ровенской области произошло ДТП с квадроциклом. Известно, что водителем оказался несовершеннолетний парень

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Авария произошла 13 марта, около 21 часов, в селе Любиковичи. Несовершеннолетний водитель квадроцикла не справился с управлением и наехал на бордюр, а затем – на ограждение с цементным фундаментом.

Несовершеннолетние водитель и его пассажир были без шлемов. Известно, что пассажир не пострадал. Однако 14-летний водитель госпитализирован в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Напомним, ранее на Львовщине столкнулись два мотоцикла. Водители – 21-летний парень и 14-летний подросток. В результате ДТП 21-летний водитель и несовершеннолетний пассажир другого мотоцикла госпитализировали в реанимацию.