ДТП с тремя погибшими на Житомирщине: полиция ищет свидетелей
Полицейские собирают важную для расследования информацию и просят откликнуться на свидетелей и очевидцев аварии
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
ДТП произошло 8 марта на 103 км трассы Киев-Чоп, недалеко от города Коростышев Житомирского района. Тогда погибли трое молодых людей.
Очевидцев ДТП, владельцев записей с видеорегистратора или тех, кто имеет важную информацию, просят обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта в Житомире (ул. Старый бульвар, 5/37) или позвонить по телефону: (0412) 40-74-31 или 102.
Напомним, днем того дня на трассе столкнулись автомобили Audi Q5 и Chery Kimo.
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