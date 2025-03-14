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Полицейские собирают важную для расследования информацию и просят откликнуться на свидетелей и очевидцев аварии

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

ДТП произошло 8 марта на 103 км трассы Киев-Чоп, недалеко от города Коростышев Житомирского района. Тогда погибли трое молодых людей.

Очевидцев ДТП, владельцев записей с видеорегистратора или тех, кто имеет важную информацию, просят обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта в Житомире (ул. Старый бульвар, 5/37) или позвонить по телефону: (0412) 40-74-31 или 102.

Напомним, днем того дня на трассе столкнулись автомобили Audi Q5 и Chery Kimo.