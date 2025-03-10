Фото: Нацполиция

В Ровенской области в аварии пострадали подростки. Известно, что это произошло из-за того, что водитель не справился с управлением авто, и машина врезалась в дерево и перевернулась.

Об этом сообщает полиция Ровенщины, передает RegioNews.

Авария произошла 9 марта около 20:20 на автодороге между селами Собищицы и Бельская Воля. 19-летний водитель BMW не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением. В результате машина взлетела в кювет, где врезалась в дерево и опрокинулась от удара.

В результате аварии травмировались трое пассажиров. У 16-летних ребят диагностировали ушибы и ссадины. Еще одного 18-летнего пассажира госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.

"Водитель транспортного средства не пострадал и предварительно был трезв. У него также отобраны образцы крови", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее во Львовской области водитель Toyota не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части дороги. В результате он въехал в дерево. В результате аварии 75-летний мужчина погиб на месте.