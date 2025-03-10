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10 марта 2025, 11:06

В Житомирской области на трассе произошло ДТП: погибли трое молодых людей

10 марта 2025, 11:06
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фото: полиция
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ДТП произошло 8 марта на 103 км автодороги Киев-Чоп, недалеко от города Коростышев Житомирского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Около 12:55 на трассе столкнулись автомобили Audi Q5 и Chery Kimo.

В результате столкновения погибли трое пассажиров Chery: 19-летний юноша и две 18-летние девушки. Травмированного 21-летнего водителя этого же авто госпитализировали. Также медпомощь без госпитализации была оказана 18-летней пассажирке и 22-летнему пассажиру Chery.

Также травмы получил 35-летний пассажир Audi, ему было назначено амбулаторное лечение.

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство.

Напомним, 5 марта во Львовской области автобус столкнулся с грузовиком. Водитель автобуса погиб, пострадали его 15 пассажиров и водитель грузовика.

Житомирская область авария ДТП погибшие полиция расследование
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