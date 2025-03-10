Фото: Нацполіція

На Рівненщині в аварії постраждали підлітки. Відомо, що це сталось через те, що водій не впорався з керуванням авто, і машина врізалась в дерево і перевернулась

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Аварія сталась 9 березня, близько 20:20 на автодорозі між селами Собіщиці та Більська Воля. 19-річний водій BMW не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням. В результаті машина злетіла в кювет, де врізалась в дерево та перекинулась від удару.

Внаслідок аварії травмувались троє пасажирів. У 16-річних хлопців діагностували забої і садна. Ще одного 18-річного пасажира госпіталізували із відкритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забоями.

"Водій транспортного засобу не постраждав та попередньо був тверезий. У нього також відібрані зразки крові", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Львівщині водій Toyota не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини дороги. В результаті він в'їхав у дерево. Внаслідок аварії 75-річний чоловік загинув на місці.