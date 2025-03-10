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Водитель, наехавший на несовершеннолетнюю, получил свой приговор. Он проведет ближайшие четыре года в тюрьме

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Суд объявил приговор 33-летнему водителю. 33-летний мужчина в состоянии опьянения совершил наезд на 14-летнюю девочку, а затем уехал с места. Он не оказал несовершеннолетнюю помощь. Его приговорили к 4 годам лишения свободы, а также запретили управлять автомобилем 5 лет.

Сама авария произошла осенью прошлого года. Водитель на Seat Toledo наехал на 14-летнюю девочку, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель уехал с места аварии, но впоследствии его задержали. Несовершеннолетнюю с травмами средней тяжести госпитализировали в "Охматдет".

На суде мужчина признал свою вину. Однако он не возместил ущерб травмированному ребенку.

Напомним, в Киевской области на днях произошла авария на автодороге Киев-Одесса. 47-летний водитель грузовика столкнулся с трактором. В результате ДТП 60-летнего тракториста госпитализировали с многочисленными травмами.