Фото: Нацполиция

Дети от 12 до 17 лет попали в ДТП в Ровенской области. Несовершеннолетний водитель врезался в дерево, из-за чего пострадал и он, и его пассажиры

Об этом сообщает Полиция в Ровенской области, передает RegioNews.

Авария произошла 9 марта около 22:20, на улице Кремецкой в селе Немировка. 17-летний водитель BMW 735i не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением вето и выехал на обочину, после чего врезался в дерево. В результате ДТП госпитализировали и водителя, и его троих пассажиров.

У водителя диагностировали перелом предплечья. Ушибы тела получили 12-летняя девочка и 16-летний парень, которые были его пассажирами. Еще одна 12-летняя пассажирка получила тяжелую черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали в реанимацию.

Напомним, в Ивано-Франковске водитель Kia врезался в автобус Богдан. Правоохранители выяснили, что водитель легкового автомобиля был пьян.