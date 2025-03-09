Во Львовской области 75-летний водитель погиб в ДТП
Во Львовской области произошла авария. 75-летний мужчина не справился с управлением
Об этом сообщает Департамент по гражданской защите Львовской ОГА, передает RegioNews.
Авария произошла 8 марта около 15:40 в городе Сокаль. Водитель Toyota не справился с управлением и уехал за пределы проезжей части дороги. В результате он въехал в дерево.
В результате ДТП 75-летний водитель погиб на месте. Правоохранители устанавливают причины аварии.
Напомним, что в Киеве 7 марта произошла смертельная авария . Водитель Infiniti на большой скорости совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, который столкнулся с автомобилем KIA. В результате ДТП погиб 35-летний водитель Volkswagen. При этом двое его пассажиров были госпитализированы с травмами.
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