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06 марта 2025, 14:17

Подожгли авто военного и планировали теракты: в Харьковской области разоблачили агентов РФ, среди них - бывший военный

06 марта 2025, 14:17
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Фото: прокуратура
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В Харьковской области разоблачили мужчин, которых завербовали российские спецслужбы. По заказу россиян они готовили ряд терактов.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили четырех мужчин, которые сотрудничали с российскими спецслужбами. Это жители Харьковского района: инженер-программист, бывший военный и двое безработных. Их куратором был боевик спецназа так называемой ДНР, работающий на российскую ГРУ. Указания он передавал предателям через Telegram.

Российские агенты искали места дислокации украинских военных на территории Харьковщины, а затем передавали данные своему куратору. В частности, известно, что в прошлом году предатели взорвали автомобиль военного ВСУ, в результате чего защитник получил тяжелые ранения.

Известно, что они планировали также ряд других терактов. Например, у них была задача устроить аварию на железнодорожном пути, чтобы пустить под откос поезд и таким образом помешать перевозке украинской военной техники на передовую.

Один из обвиняемых был поклонником "русского мира". Своими взглядами он делился в пророссийских чатах Telegram.

"Мужчин будут судить в Валковском районном суде Харьковской области. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее на Днепропетровщине задержали агентов РФ. Их завербовали россияне, когда они искали "быструю подработку" в интернете. По заказу ФСБ фигуранты уничтожили два служебных внедорожника Сил обороны и готовились к выполнению новых заказов от оккупантов.

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