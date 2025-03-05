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05 марта 2025, 10:44

В Одессе задержан 20-летний террорист, работавший на РФ

05 марта 2025, 10:44
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фото: СБУ
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Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали российского агента, готовившего теракт на юге Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Как установило расследование, террористом оказался 20-летний наркозависимый житель Одесщины, завербованный российскими спецслужбами через Телеграмм.

Мужчина приобрел компоненты, из которых собственноручно планировалось изготовить взрывное устройство и замаскировать его под огнетушитель. Далее террорист должен был оставить взрывчатку по указанному россиянами адресу.

Перед терактом российский куратор поручил мужчине выполнить "тестовую" задачу: поджечь батарейный и релейный шкафы на стратегическом направлении железнодорожного сообщения Одесщины.

Правоохранители задержали злоумышленника и полностью задокументировали его взрывную деятельность.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области россияне снова атаковали объект энергетики.

СБУ теракт Одесская область Одесса задержание
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