В Одессе задержан 20-летний террорист, работавший на РФ
Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали российского агента, готовившего теракт на юге Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
Как установило расследование, террористом оказался 20-летний наркозависимый житель Одесщины, завербованный российскими спецслужбами через Телеграмм.
Мужчина приобрел компоненты, из которых собственноручно планировалось изготовить взрывное устройство и замаскировать его под огнетушитель. Далее террорист должен был оставить взрывчатку по указанному россиянами адресу.
Перед терактом российский куратор поручил мужчине выполнить "тестовую" задачу: поджечь батарейный и релейный шкафы на стратегическом направлении железнодорожного сообщения Одесщины.
Правоохранители задержали злоумышленника и полностью задокументировали его взрывную деятельность.
В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, в Одесской области россияне снова атаковали объект энергетики.