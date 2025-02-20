скриншот с видео

На столичном микрорайоне Осокорки мужчина решил проехать на автомобиле по льду на реке Днепр. Однако лед не выдержал вес автомобиля

Соответствующее видео обнародовали местные Telegram-каналы, передает RegioNews.

На кадрах видно, как белый автомобиль едет по замерзшей реке, а затем проваливается и медленно тонет.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, в Днепропетровской области три человека провалились под лед, один человек погиб.

Также 16 февраля в Одесской области трое детей провалились под лед и погибли.