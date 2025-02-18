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В Тернополе днем 1 февраля произошло необычное ДТП - бетоносмеситель на скорости въехал в припаркованные авто. Повреждены пять транспортных средств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Тернопольской области.

Авария произошла рядом с торговым центром "Орнава" на улице Торговица. В результате инцидента никто не пострадал. На водителя патрульные составили протокол об административном нарушении.

Бетоносмеситель приехал со строительства, которое ведется рядом с торговым центром. Однако 50-летний водитель не справился с управлением, грузовик протаранил забор и въехал в припаркованном на стоянке авто.

Напомним, ранее в Киеве пьяный водитель протаранил семь припаркованных автомобилей.