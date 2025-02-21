На Полтавщине автомобиль влетел в отбойник: пострадали три человека
ДТП произошло 19 февраля около 12:00 на трассе вблизи села Бродщина Полтавского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Автомобиль Volkswagen Passat под управлением 31-летнего водителя во время движения столкнулся с отбойником.
В результате ДТП травмы получил водитель и двое пассажиров легковушки. Пострадавших госпитализировали.
Возбуждено уголовное производство. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Напомним, 20 февраля на Киевщине легковушка въехала в остановку и протаранила маршрутку. Пострадали пассажир авто и два пассажира маршрутки.
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