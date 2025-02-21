Иллюстративное фото

В соцсети распространяют видео из одной из школ Ровенской области. Там ученики засняли учителя, очень агрессивно обращавшегося с детьми

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В соцсетях распространяется видео, сделанное в одной из школ Сарненского района Ровенской области. На кадрах можно увидеть агрессивное поведение учителя. Человек кричит на ученика, стучит кулаком по столу со словами "Покажи мне, что ты записал. Что ты целый урок делал?".

Затем на видео можно увидеть, что учитель пошел к другому ученику. В кадре слышен звук, похожий на пощечину, а потом – как всхлипывает мальчик. Впоследствии мужчина заметил, что его снимают, подошел к оператору со словами "я тебя сейчас нанимаю".

В полиции сообщили журналистам, что правоохранители уже начали проверку. По словам пресс-секретаря полиции Ровенской области, уже собрались родители, дети и педагоги для выяснения обстоятельств.

"Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента с участием педагога и учащихся в лицее Сарненского района. Видео обнаружили рокитновские правоохранители во время мониторинга социальных сетей. Информация зарегистрирована в журнал единого учета, решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорят правоохранители.

Напомним, что ранее произошел скандал в одной из киевских школ. Там дети во время спектакля разыграли сцену с избиением работника ТЦК. Впоследствии организатор школьного представления написала заявление на увольнение. Директор школы попросила прощения у всех.