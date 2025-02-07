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В соцсети бывшая студентка рассказала о неприятном опыте в Поплавском университете. В комментариях она призналась, что речь идет о самом ректоре.

Об этом написала в соцсети Владислава Коренная, передает RegioNews.

В своей публикации выпускница университета Владислава Коренная рассказала, что это случилось с ней, когда она была 19-летней студенткой 3-го курса. Тогда она пришла в приемную попросить ей дать место в общежитии.

"Я еду в машине, и охранник просит включить режим полета и на вопрос зачем?" отвечает: "чтобы не искали". По карте я вижу, что мы уже где-то за Киевом. Приезжаем, меня проводят в комнату, которая сделана как гостевая для девушек, висит халатик на плечиках и ванная комната.

В своей публикации она не пишет имени Михаила Поплавского. Однако в комментариях она уточняет, что речь идет о нем. По словам девушки, в тот вечер он разложил перед ней несколько телефонов и начал звонить по телефону подчиненным, выключая микрофон и рассказывая ей, что все женщины, занимающие должности, просто имели с ним интим.

"Потом надо идти играть в бильярд "на поцелуй или на 100$". Я отвечаю еще раз, что этого не будет и могу только отдать последние 500 гривен. Но схема игры очень проста - если слой попадает в лузу, то поцелуй. И так часа два. без страха в глазах, хотя морально ситуацию выдерживать сложно. Когда я поняла, что меня начинает трепать от стресса так, что я не могу справиться, — попросила уехать.

Напомним, ранее сообщалось, что в известном университете Киева произошел скандал. Полицейские выяснили, что один из преподавателей обвиняется в притязаниях. При этом заявлений от пострадавших еще не поступало. Однако стражи порядка начали расследовать дело и выяснять все обстоятельства.