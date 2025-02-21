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21 лютого 2025, 15:03

Бив по парті і гримав на дітей: на Рівненщині перевіряють школу після відео з агресивним педагогом

21 лютого 2025, 15:03
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Ілюстративне фото
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У соцмережі поширюють відео з однієї зі шкіл Рівненщині. Там учні засняли вчителя, який дуже агресивно поводився з дітьми

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

У соцмережах поширюється відео, зроблене в одній зі шкіл Сарненського району Рівненської області. На кадрах можна побачити агресивну поведінку вчителя. Чоловік кричить на учня, грюкає кулаком по столу зі словами "Покажи мені, що ти записав. Що ти цілий урок робив?".

Потім на відео можна побачити, що вчитель пішов до іншого учня. У кадрі чутно звук, схожий на ляпас, а потім - як схлипує хлопчик. Згодом чоловік помітив, що його знімають, підійшов до оператора зі словами "я тебе зараз назнімаю".

У поліції повідомили журналістам, що правоохоронці вже почали перевірку. За словами речниці поліції Рівненщини, вже зібрались батьки, діти та педагоги для з'ясування обставин.

"Поліцейські встановлюють обставини інциденту за участю педагога і учнів у ліцеї Сарненського району. Відео виявили рокитнівські правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж. Інформація зареєстрована до журналу єдиного обліку, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, що раніше стався скандал в одній з київських шкіл. Там діти під час вистави розіграли сцену з побиттям працівника ТЦК. Згодом організаторка шкільної вистави написала заяву на звільнення. Директорка школи попросила вибачення у всіх.

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