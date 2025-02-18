Под Ровно пешехода переехали два автомобиля: мужчина скончался

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Смертельное ДТП произошло вечером 12 февраля в селе Вересневое Ровенского района. Мужчина скончался в реанимационном отделении больницы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 19:00 на автодороге "Киев-Чоп" автомобиль Jaguar сбил пешехода. Предварительно, 35-летний житель Волыни переходил дорогу по нерегулируемой "зебре". После падения мужчины переехала еще одна машина – Audi A6.

"Пешехода с тяжелыми травмами доставили в больницу. Несмотря на предпринятые реанимационные меры, его жизнь спасти не удалось", – говорится в сообщении.

По данным полиции, оба водителя – 28-летний житель Ровно и 37-летний житель Здовбицкой общины – были трезвыми. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Черкасской области водительница легковушки сбила 22-летнюю девушку с годовалым ребенком в коляске. Мать малыша погибла на месте аварии, мальчик не пострадал.