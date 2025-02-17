Под Киевом легковушка сбила на переходе 13-летнюю девочку: ребенка госпитализировали
Авария произошла вчера, 16 февраля, в поселке Гостомель Бучанского района. Девочку забрала "скорая"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.
По имеющимся данным, автомобиль Nissan сбил малолетнего ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. За рулем иномарки находился 59-летний житель Ирпеня.
"В результате ДТП 13-летняя девочка госпитализирована в медицинское учреждение с травмами", – говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Продолжается следствие.
Напомним, вечером 14 февраля на Черниговщине автомобиль влетел в отбойник. Погибла 14-летняя девушка.
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