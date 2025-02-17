Масштабное ДТП в Полтавской области: на трассе столкнулись более 10 авто

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Полтавской области.

По данным следствия, около 09:30 на автодороге Киев-Харьков столкнулись сразу больше 10 машин. Предварительно, есть пострадавшие.

"На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы, оказывающие помощь гражданам", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, вечером 14 февраля на Черниговщине автомобиль влетел в отбойник. Погибла 14-летняя девушка.