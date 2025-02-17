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Масштабное ДТП в Полтавской области: на трассе столкнулись более 10 авто
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17 февраля 2025, 12:00

Масштабное ДТП в Полтавской области: на трассе столкнулись более 10 авто

17 февраля 2025, 12:00
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фото: Нацполиция
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Серьезная авария произошла сегодня утром, 17 февраля, вблизи города Решетиловка Полтавского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Полтавской области.

По данным следствия, около 09:30 на автодороге Киев-Харьков столкнулись сразу больше 10 машин. Предварительно, есть пострадавшие.

"На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы, оказывающие помощь гражданам", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, вечером 14 февраля на Черниговщине автомобиль влетел в отбойник. Погибла 14-летняя девушка.

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