В Ровенской области поезд насмерть сбил человека
Трагедия произошла днем 16 февраля в городе Дубно. Местный житель попал под колеса поезда "Львов-Здолбунов"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Ровенской области.
По данным следствия, около 13:30 молодой человек внезапно появился на путях. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.
"Пешеход получил смертельные травмы. Им оказался 27-летний дубенчанин", – говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области поезд насмерть сбил 67-летнего мужчину.
В Одесской области поезд насмерть сбил 67-летнего мужчинуВсе новости »
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