фото: полиция

ДТП произошло 12 февраля около 17:00 в поселке Верхнячка Уманского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водительница авто Volkswagen Golf не справилась с управлением и сбила 22-летнюю девушку, переходившую проезжую часть улицы с годовалым сыном в детской коляске.

От полученных травм девушка погибла на месте. Ребёнка осмотрели медики, мальчик не пострадал.

Полицейские задержали 49-летнюю водительницу. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, 11 февраля в Черкасской области столкнулись два грузовика. Один водитель погиб, другой – в больнице.