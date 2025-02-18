Під Рівним пішохода переїхали дві автівки: чоловік помер

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Смертельна ДТП сталася ввечері 12 лютого у селі Вересневе Рівненського району. Чоловік помер в реанімаційному відділенні лікарні

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 19:00 на автодорозі "Київ-Чоп" автомобіль Jaguar збив пішохода. Попередньо, 35-річний житель Волині переходив дорогу по нерегульованій "зебрі". Після падіння чоловіка переїхала ще одна машина — Audi A6.

"Пішохода із тяжкими травмами доставили до лікарні. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи його життя врятувати не вдалося", – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, обидва керманичі – 28-річний рівнянин і 37-річний житель Здовбицької громади – були тверезий. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше на Черкащині водійка легковика збила 22-річну дівчину з однорічною дитиною у візку. Мати малюка загинула на місці аварії, хлопчик не постраждав.