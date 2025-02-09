ВВК за два часа и перелом черепа: в ТЦК прокомментировали "похищение" львовского преподавателя

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Сотрудники ТЦК не совершали никаких противоправных действий в отношении старшего лаборанта кафедры ядерной физики Львовского национального университета Ивана Франко Степана Бильченко, которого нашли на трассе под Киевом с переломом черепа

Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП, сообщает RegioNews.

Отмечается, что в ходе проверки военно-учетных документов оказалось, что Степан Бильченко не состоял на военном учете ни в одном из ТЦК и СП.

По словам военнослужащих, он не обновлял военно-учетные данные, чем последовательно и долго игнорировал свой долг гражданина Украины.

Соответственно гражданина доставили в Лычаковско-Железнодорожный РТЦК и СП. Он прошел ВВК, которая сочла его годным к военной службе в ВСУ.

"Никаких медицинских, или каких-либо других документов, которые предоставляли ему право на отсрочку не представил. Гражданин Бильченко, работавший лаборантом, не приобретал самостоятельное право на отсрочку", - подчеркнули во Львовском ОТЦК и СП.

Уже 5 февраля преподавателя призвали на военную службу Лычаковско-Железнодорожным РТЦК и СП Львова. На следующий день, 6 февраля, солдат Степан Бильченко был доставлен в воинскую часть А2900 для прохождения базовой общевоенной подготовки.

"Призываем не манипулировать этой темой и оперировать исключительно фактами. Никаких противоправных действий к гражданину Бильченко военнослужащими Лычаковско-Железнодорожного РТЦК и СП совершено не было", – говорится в сообщении.

Напомним, в окрестностях Киева в критическом состоянии обнаружили старшего лаборанта кафедры ядерной физики Львовского национального университета Ивана Франко Степана Бильченко. Накануне мужчину во Львове похитили работники ТЦК и СП, когда он шел на работу. Преподавателя направили пройти ВВК за два часа.