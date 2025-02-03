В Ровенской области столкнулись микроавтобусы: есть погибший
ДТП произошло в воскресенье, 2 февраля, около 17:10 в селе Воскодавы Ровенского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
На дороге столкнулись два грузовых микроавтобуса. От полученных травм погиб один из водителей, другой – не пострадал.
Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.
Напомним, 30 января в Черкасской области произошло ДТП с участием семи авто: столкнулись легковушки и грузовики.
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