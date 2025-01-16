В Киеве пассажир автобуса порезал 17-летнего юношу бритвой из-за громкой музыки

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Инцидент произошел во вторник вечером, 14 января, в маршрутном автобусе, курсировавшем по Дарницкому району столицы. Хулигана задержали

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев, передает RegioNews.

По материалам следствия, во время поездки между пассажирами возник конфликт, завершившийся нападением на 17-летнего парня.

Причиной ссоры стало то, что он громко слушал музыку на портативной колонке и игнорировал замечания других пассажиров. Один из них, 53-летний мужчина, не выдержал и, достав парикмахерскую бритву, нанес парню удар по лицу.

Юношу с резаной раной госпитализировали в медицинское учреждение. Правоохранители объявили задержанному киевлянину о подозрении в хулиганстве.

"53-летний фигурант находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За совершение хулиганских действий мужчине грозит до семи лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, полиция возбудила еще одно уголовное дело после инцидента с "мажорами" в центре Киева.

Как сообщалось ранее, правоохранители провели обыски в местах проживания двух несовершеннолетних, которые вызывающе вели себя в центре Киева и слушали российскую музыку. Во время обысков у несовершеннолетних обнаружили оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет и нож.