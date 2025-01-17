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17 января 2025, 20:33

Черниговские спасатели продолжают поиски провалившегося под лед мальчика

17 января 2025, 20:33
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фото: ГСЧС Украины в Черниговской области
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Чрезвычайники продолжают искать 7-летнего ребенка, пропавшего на реке Снов вечером 7 января. Мальчик провалился под лед со своим дедушкой, тело которого нашли

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Черниговской области.

В поисковой операции задействовали четырех спасателей, одну единицу техники, лодку и квадрокоптер.

"Операция усложняется из-за особенностей водоема: течения, глубокие участки и ограниченной видимости. Несмотря на сложные условия, спасатели прилагают все усилия, чтобы найти ребенка", – говорится в сообщении.

Напомним, 7 января 66-летний мужчина вместе с 7-летним внуком провалились под лед на реке Снов.

Тело мужчины достали из водоема 8 января.

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