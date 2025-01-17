Черниговские спасатели продолжают поиски провалившегося под лед мальчика
Чрезвычайники продолжают искать 7-летнего ребенка, пропавшего на реке Снов вечером 7 января. Мальчик провалился под лед со своим дедушкой, тело которого нашли
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Черниговской области.
В поисковой операции задействовали четырех спасателей, одну единицу техники, лодку и квадрокоптер.
"Операция усложняется из-за особенностей водоема: течения, глубокие участки и ограниченной видимости. Несмотря на сложные условия, спасатели прилагают все усилия, чтобы найти ребенка", – говорится в сообщении.
Напомним, 7 января 66-летний мужчина вместе с 7-летним внуком провалились под лед на реке Снов.
Тело мужчины достали из водоема 8 января.
Пытался переехать реку на велосипеде: в Виннице мужчина провалился под ледВсе новости »
17 января 2025, 03:50В Хмельницкой области 12-летний мальчик провалился под лед
15 января 2025, 19:40На Сумщине рыбак провалился под лед
15 января 2025, 18:25
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
Во Львове госпитализировали троих детей, которые сделали взрывчатку по инструкции в TikTok
17 января 2025, 21:20В Сумской области пограничники уничтожили редкий российский путепрокладчик БАТ-2
17 января 2025, 20:55Муж похоронил первую жену в Херсоне, а в Кривом Роге его вторую женщину убило обломками
17 января 2025, 20:10На границе со Словакией остановили 5 уклонистов
17 января 2025, 19:50Ракетный удар по Кривому Рогу: пострадали уже 14 человек, из них — 4 ребенка
17 января 2025, 19:32На Закарпатье разоблачили махинации с программой "Доступные лекарства"
17 января 2025, 19:12В Николаевской области во время пожара погиб 10-летний мальчик
17 января 2025, 18:46Изменились правила въезда в Молдову: что нужно знать
17 января 2025, 18:00За неделю в Харькове родилось 79 малышей
17 января 2025, 17:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все публикации »