Черниговские спасатели продолжают поиски провалившегося под лед мальчика

фото: ГСЧС Украины в Черниговской области

Чрезвычайники продолжают искать 7-летнего ребенка, пропавшего на реке Снов вечером 7 января. Мальчик провалился под лед со своим дедушкой, тело которого нашли

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Черниговской области.

В поисковой операции задействовали четырех спасателей, одну единицу техники, лодку и квадрокоптер.

"Операция усложняется из-за особенностей водоема: течения, глубокие участки и ограниченной видимости. Несмотря на сложные условия, спасатели прилагают все усилия, чтобы найти ребенка", – говорится в сообщении.