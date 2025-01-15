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15 января 2025, 10:52

В Калуше на Прикарпатье судили мать за прогулы ее сына в школе

15 января 2025, 10:52
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фото: deponms.carpathia.gov.ua
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Жительницу города Калуш на Прикарпатье оштрафовали за то, что ее 12-летний сын прогулял более 10 дней обучения в школе без уважительной причины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Калушского горрайонного суда.

В суд обратились представители полиции с заявлением о привлечении к админответственности 54-летней жительницы Калуша за невыполнение ею обязанностей по воспитанию ребенка.

По материалам суда, сын женщины 2013 года рождения не посещал учебное заведение более 10 рабочих дней без уважительных причин. Этим, как говорится в сообщении, женщина нарушила требования ст. 8 ЗУ "Об охране детства" и совершило административное правонарушение.

Женщина на заседание суда не пришла. К исковому заявлению добавили справку-письмо из Калушского лицея, письменное объяснение самой матери, копию акта обследования материально-бытовых условий и рапорт от Калушского районного отдела полиции в Ивано-Франковской области.

Судья наложил на женщину штраф в размере 850 гривен, а также взыскал в пользу государства 605,60 грн. судебного сбора

Напомним, ранее жительницу Львовщины наказали штрафом за прогулянные дочерью уроки.

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