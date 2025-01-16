Смертельный ремонт: в Тернопольской области автомобиль раздавил мужчину

фото: ГУ НП в Тернопольской области

В Тернопольской области во время ремонта своего автомобиля погиб мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

По информации правоохранителей, несчастный случай произошел в одном из сел Нараевского территориального общества 15 января около 19:00.

Сотрудники следственно-оперативной группы Бережанского отдела полиции при выезде на место трагедии выяснили, что 40-летний мужчина на территории собственного домохозяйства ремонтировал автомобиль Daewoo Matiz. Он плохо зафиксировал домкрат и автомобиль сорвался с устройства и придавил мужчину.

Родственники мужчины увидели это и уволили 40-летнего пострадавшего из металлической ловушки, после чего сразу вызвали медиков и спасателей. Однако прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть.

По данному факту идет расследование в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Ранее сообщалось, что в апреле прошлого года в Новгород-Северском районе Черниговской области из-за порыва ветра на автомобиль упало дерево . В результате погибли два человека.