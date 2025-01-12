В Одесской области на железнодорожной станции погиб 12-летний мальчик

фото: полиция

В Одесской области от поражения током погиб 12-летний мальчик, забравшийся на вагон поезда.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.

Трагедия произошла 11 января вечером на железнодорожной станции в Подольском районе.

По данным правоохранителей, подросток залез на вагон грузового поезда и получил поражение током. Ребенок умер по дороге в больницу.

В полиции напомнили, что железнодорожные станции и поезда находятся под высоковольтными линиями, которые опасны не только при касании, но и на расстоянии.

Напомним, ранее в Полтавской области поезд сбил 15-летнего парня.