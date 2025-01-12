В Одесской области на железнодорожной станции погиб 12-летний мальчик
В Одесской области от поражения током погиб 12-летний мальчик, забравшийся на вагон поезда.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.
Трагедия произошла 11 января вечером на железнодорожной станции в Подольском районе.
По данным правоохранителей, подросток залез на вагон грузового поезда и получил поражение током. Ребенок умер по дороге в больницу.
В полиции напомнили, что железнодорожные станции и поезда находятся под высоковольтными линиями, которые опасны не только при касании, но и на расстоянии.
Напомним, ранее в Полтавской области поезд сбил 15-летнего парня.
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