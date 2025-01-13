Во Львовской области во время пожара в доме погиб человек
Трагическое событие произошло вчера, 12 января, в селе Бориничи Стрыйского района. Тело погибшего владельца дома обнаружили спасатели
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.
Оказалось, что около 22.10 загорелся деревянный жилой дом. Пламя охватило крышу здания. Чрезвычайники оперативно ликвидировали возгорание.
"К сожалению, во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело владельца дома, 1966 года рождения", – говорится в сообщении.
Причины возникновения пожара и все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
Напомним, 12 января в Киевской области, в городе Ирпень Бучанского района, в результате пожара погиб 57-летний мужчина.
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