08:34  13 января
В Киеве автомобиль влетел в киоск
13:18  13 января
Прятались под ногами у женщины: на границе с Венгрией обнаружили троих уклонистов
06:52  13 января
Оккупанты наращивают системы ПВО в Крыму, ослабляя другие участки фронта
UA | RU
UA | RU
13 января 2025, 16:35

Во Львовской области во время пожара в доме погиб человек

13 января 2025, 16:35
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Украины во Львовской области
Читайте також
українською мовою

Трагическое событие произошло вчера, 12 января, в селе Бориничи Стрыйского района. Тело погибшего владельца дома обнаружили спасатели

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.

Оказалось, что около 22.10 загорелся деревянный жилой дом. Пламя охватило крышу здания. Чрезвычайники оперативно ликвидировали возгорание.

"К сожалению, во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело владельца дома, 1966 года рождения", – говорится в сообщении.

Причины возникновения пожара и все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Напомним, 12 января в Киевской области, в городе Ирпень Бучанского района, в результате пожара погиб 57-летний мужчина.

пожар смерть огонь ГСЧС трагедия Львовская область
Россияне обстреляли Мирноград и Краматорск: возникли большие пожары
13 января 2025, 13:18
В одном из сел на Прикарпатье сгорела школа
12 января 2025, 11:17
В Днепре на пожаре спасатели обнаружили три обгоревших тела
11 января 2025, 16:56
Все новости »
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
Глава КП требовал у предпринимателя 40 тысяч грн за съемку рекламы в центре Киева
13 января 2025, 17:41
Военные показали, как сбивали российские "шахеды" на Востоке
13 января 2025, 17:07
В Киеве задержали российскую агентку, готовившую дроновую атаку по столице 1 января
13 января 2025, 16:40
Россияне атаковали окрестности Херсона: пострадали гражданские
13 января 2025, 16:15
Захватчики заставили детей на ВОТ благодарить российского диктатора, – ЦНС
13 января 2025, 15:51
В Николаевской области в результате ДТП перевернулась "скорая": двое пострадавших
13 января 2025, 15:38
Войска России обстреляли из "Градов" село на Харьковщине: есть разрушения
13 января 2025, 15:35
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
13 января 2025, 15:32
Мобилизация 18-летних украинцев: попытки партнеров выглядят людоедскими
13 января 2025, 15:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
Все публикации »
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »