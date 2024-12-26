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26 декабря 2024, 13:20

Жительница Ровенской области умерла из-за отравления угарным газом

26 декабря 2024, 13:20
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Трагедия произошла на Рождество, 25 декабря, в поселке Рокитное Сарненского района. Погибшей оказалась 53-летняя женщина

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Ровенской области, передает RegioNews.

Тело местной жительницы 1971 года, отравившейся угарным газом, обнаружили в частном жилом доме.

"Предварительная причина гибели в результате нарушения правил эксплуатации печного отопления", ― говорится в сообщении.

Напомним, 24 декабря в Закарпатье, в селе Заболотное Хустского района, четверо человек, среди которых двое несовершеннолетних детей, отравились угарным газом.

отравление смерть ГСЧС трагедия Ровенская область угарный газ
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