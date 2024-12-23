В Хмельницком горела многоэтажка: погиб мужчина
Трагедия произошла сегодня утром, 23 декабря, в девятиэтажном доме по улице Тернопольской в Хмельницком. В результате пожара погиб 74-летний пенсионер
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Хмельницкой области.
О возгорании на третьем этаже девятиэтажки сообщили жители дома.
"За считанные минуты на место происшествия прибыли спасатели. К сожалению, во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1950 года рождения", ― говорится в сообщении.
В настоящее время компетентные органы устанавливают причину пожара.
Напомним, 23 декабря в селе Гольма, в Подольском районе Одесщины, в результате пожара погиб мужчина.
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