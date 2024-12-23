фото: ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Трагедия произошла сегодня утром, 23 декабря, в девятиэтажном доме по улице Тернопольской в Хмельницком. В результате пожара погиб 74-летний пенсионер

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

О возгорании на третьем этаже девятиэтажки сообщили жители дома.

"За считанные минуты на место происшествия прибыли спасатели. К сожалению, во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1950 года рождения", ― говорится в сообщении.

В настоящее время компетентные органы устанавливают причину пожара.

Напомним, 23 декабря в селе Гольма, в Подольском районе Одесщины, в результате пожара погиб мужчина.