В Ровенской области разоблачили масштабное производство фальсифицированного алкоголя

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Полицейские Ровенской области задокументировали противоправную деятельность преступной группы, которая наладила незаконное изготовление и сбыт фальсификата алкогольных напитков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенской области.

Правоохранители провели 18 обысков, в ходе которых обнаружили и изъяли 4160 л спирта и фальсифицированной алкогольной продукции, оборудования для ее изготовления. Также обнаружено 4212 пачек сигарет без марок акцизного налога.

Кроме того, изъяты 3 транспортных средства, 168500 грн и 2600 долларов США, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи.

На все это имущество суд наложил арест. Также правоохранители прекратили деятельность цеха по производству фальсифицированных алкогольных напитков.

Напомним, ранее сообщалось, что два брата в Харьковской области организовали незаконное производство фальсифицированного алкоголя.