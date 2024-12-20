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20 грудня 2024, 06:24

На Рівненщині викрили масштабне виробництво фальсифікованого алкоголю

20 грудня 2024, 06:24
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фото: поліція
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Поліцейські Рівненщини задокументували протиправну діяльність злочинної групи, яка налагодила незаконне виготовлення й збут фальсифікату алкогольних напоїв

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Рівненської області.

Правоохоронці провели 18 обшуків, під час яких виявили та вилучили 4160 л спирту та фальсифікованої алкогольної продукції, обладнання для її виготовлення. Також виявлено 4212 пачок цигарок без марок акцизного податку.

Окрім того, вилучено 3 транспортні засоби, 168500 грн та 2600 доларів США, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи.

На все це майно суд наклав арешт. Також правоохоронці припинили діяльність цеху з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що два брати на Харківщині організували незаконне виробництво фальсифікованого алкоголю.

алкоголь акциз фальсифікат Рівненська область
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