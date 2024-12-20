На Рівненщині викрили масштабне виробництво фальсифікованого алкоголю
Поліцейські Рівненщини задокументували протиправну діяльність злочинної групи, яка налагодила незаконне виготовлення й збут фальсифікату алкогольних напоїв
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Рівненської області.
Правоохоронці провели 18 обшуків, під час яких виявили та вилучили 4160 л спирту та фальсифікованої алкогольної продукції, обладнання для її виготовлення. Також виявлено 4212 пачок цигарок без марок акцизного податку.
Окрім того, вилучено 3 транспортні засоби, 168500 грн та 2600 доларів США, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи.
На все це майно суд наклав арешт. Також правоохоронці припинили діяльність цеху з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що два брати на Харківщині організували незаконне виробництво фальсифікованого алкоголю.