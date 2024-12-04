Два брата на Харьковщине организовали незаконное производство фальсифицированного алкоголя

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В Харьковской области правоохранители прекратили деятельность цеха по производству фальсифицированного алкоголя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Правоохранители начали расследование по фактам незаконного изготовления в целях сбыта, транспортировки и хранения в целях сбыта и непосредственно сбыта незаконно изготовленных ликероводочных изделий. Организовали производство два брата.

Фигуранты обустроили на территории частного домовладения на Лозовщине подпольный цех. Дельцы маскировали "товар" в упаковке известных брендов. Также они разливали фальсификат в тары с маркировкой "яблочный сок".

Правоохранители провели 12 обысков в жилищах фигурантов, их автомобилях, в местах хранения, реализации и производства ликероводочных изделий.

По результатам обысков правоохранители изъяли более 1600 литров алкогольных изделий, 1000 литров спирта, сырье, оборудование для изготовления и упаковки продукции. Также были обнаружены наличные деньги. Общая сумма изъятого контрафакта составляет более 320 тысяч гривен.

"Кроме того, правоохранители нашли георгиевскую ленту, два полимерных зип-пакета с веществом темно-зеленого цвета растительного происхождения, незарегистрированное огнестрельное оружие – "пистолет Макарова" с двумя магазинами и патронами к нему", - добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Харьковской области правоохранители изъяли почти 3 тысячи литров поддельного "брендового" алкоголя.