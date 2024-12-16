фото: Нацполиция

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

По предварительным данным, около 20:00 парень приехал в гости к друзьям. Находясь в их доме, юноше стало плохо, он потерял сознание.

Около 20.40 на выезде из села врачи констатировали клиническую смерть подростка. Несмотря на реанимационные усилия, жизнь юноши спасти не удалось.

"Судебно-медицинский эксперт выдал врачебное свидетельство о смерти: тяжелая полиорганная недостаточность, отек головного мозга и легких, заболевания лимфы, дистрофические изменения печени и селезенки, заболевания сердца", – говорится в сообщении.

Следов насильственной смерти при осмотре места происшествия полиция не обнаружила.

Правоохранители проводят досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства, опрашивают свидетелей и родственников умершего.

"Сейчас идет судебно-медицинская экспертиза, которая установит окончательную причину смерти", - добавили в Нацполиции.

Напомним, в Смеле в Черкасской области двухлетний мальчик умер от рук отчима.