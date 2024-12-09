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09 декабря 2024, 17:10

На Черкасщине двухлетний мальчик умер от рук отчима: мужчине объявили подозрение

09 декабря 2024, 17:10
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Полиция сообщила о подозрении жителю Черкасщины, из-за действий которого скончался маленький мальчик

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Трагедия произошла 7 декабря в Смеле. Правоохранители получили сообщение от медиков о смерти двухлетнего мальчика. Во время осмотра тела ребенка обнаружили ушиб головы, вероятно от падения, а также другие повреждения, механизм и причины которых выяснят судмедэксперты.

Установлено, что когда 32-летний отчим отдыхал в комнате, к нему пришел поиграть мальчик и вскочил на кровать. Это разозлило мужчину и, схватив малыша за руку, он бросил его на пол. Мальчик ударился головой и начал плакать, а потом отчим положил его в кровать. Несмотря на очевидное ухудшение состояния ребенка, мужчина не обратился за медпомощью. Без признаков жизни ребенка обнаружила мать, которая вызвала "скорую".

Полиция сообщила мужчине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: оставление ребенка в опасности (ч. 3 ст. 135) и убийство по неосторожности (ч. 1 ст. 119). Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для мужчины. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что суд вынес приговор жительнице Харькова, убившей своего новорожденного ребенка.

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