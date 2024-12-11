Массовое убийство на заводе "Южмаш" в Днепре: суд рассмотрел апелляцию на приговор Рябчуку

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Днепровский апелляционный суд оставил в законной силе приговор - пожизненное лишение свободы в отношении военнослужащего Нацгвардии Артемия Рябчука, который в начале 2022 года на заводе Южмаш расстрелял пять человек

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, передает RegioNews.

Как известно, Красногвардейский районный суд Днепра приговорил к пожизненному лишению свободы срочника, который в январе 2022 года устроил стрельбу на Южном машиностроительном заводе. В результате – пять человек погибли, среди них один гражданский, еще пять – получили ранения.

В ходе расследования было установлено, что во время срочной службы осужденный имел конфликт с другими военнослужащими. Несколько раз он был свидетелем ссор, о которых докладывал руководству. После очередного словесного спора он решил убить тех, кто не разделял его мнения и взгляды. Находясь в комнате хранения оружия, он взял автомат и патроны и стал расстреливать людей.

После расправы обвиняемый пытался скрыться, взяв с собой оружие. Через несколько часов его задержали в городе Подгородное Днепровского района.

Напомним, в апреле этого года суд вынес приговор нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который в январе 2022 года расстрелял своих сослуживцев на заводе "Южмаш" в Днепре. Тогда погибли пять человек, еще пять - получили ранения.