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27 ноября 2024, 10:48

Суд в Хмельницкой области вынес приговор военному, который застрелил своего командира

27 ноября 2024, 10:48
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фото из открытых источников
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В Хмельницкой области к 12 годам тюрьмы приговорили военнослужащего, который из табельного оружия застрелил своего руководителя

Соответствующий приговор вынес Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области, передает RegioNews.

По данным следствия, утром 6 февраля 2024 36-летний младший сержант пограничного отряда получил в комнате хранения оружия автомат АК-74 с четырьмя магазинами и заступил в суточный наряд.

Около 14:00 он увидел в помещении штаба своего непосредственного руководителя, с которым находился в неприязненных отношениях, и последовал за ним в офицерскую столовую.

"Перед входом выстрелил в него из автомата. От огнестрельного сквозного ранения туловища офицер погиб", - говорится в сообщении суда.

На суде обвиняемый рассказал, что вечером 31 января начальник избил его и еще одного военнослужащего. Он написал соответствующее заявление в прокуратуру. Но сначала он пытался разрешить ситуацию с руководством воинской части. После разговора командир пообещал наладить отношения.

5 февраля, как рассказал младший сержант, он встретил своего руководителя, выходя из штаба. Мужчина отметил, что та встреча его испугала, а к утру его "начали преследовать навязчивые мысли", что нужно выстрелить в командира.

Суд критически оценил его показания по поводу неадекватного состояния и навязчивых мнений.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном суде.

Напомним, в Закарпатье бывший военный устроил стрельбу вблизи Хустского ТЦК из-за того, что его не мобилизуют.

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