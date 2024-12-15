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15 декабря 2024, 13:50

Из-за российских атак на Сумщину пострадали двое мирных жителей

15 декабря 2024, 13:50
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фото: Нацполиция
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За минувшие сутки, 14 декабря, российские войска обстреляли 23 населенных пункта Сумской области. В результате атак пострадали гражданские

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Сумской области.

Всего правоохранители зафиксировали 236 российских ударов из разных видов вооружения.

"В результате вражеских попаданий телесные повреждения получили двое мирных жителей. Повреждены 2 частных дома, 3 автомобилей, административное и офисное здание, лицей и супермаркет", – говорится в сообщении.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, утром 15 декабря российская армия атаковала Николаев БПЛА типа "Shahed". В результате удара поврежденный объект инфраструктуры, пострадали двое работников.

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