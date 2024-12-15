Из-за российских атак на Сумщину пострадали двое мирных жителей
За минувшие сутки, 14 декабря, российские войска обстреляли 23 населенных пункта Сумской области. В результате атак пострадали гражданские
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Сумской области.
Всего правоохранители зафиксировали 236 российских ударов из разных видов вооружения.
"В результате вражеских попаданий телесные повреждения получили двое мирных жителей. Повреждены 2 частных дома, 3 автомобилей, административное и офисное здание, лицей и супермаркет", – говорится в сообщении.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.
Напомним, утром 15 декабря российская армия атаковала Николаев БПЛА типа "Shahed". В результате удара поврежденный объект инфраструктуры, пострадали двое работников.