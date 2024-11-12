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Стрельба с погибшими произошла в понедельник, 11 ноября, в одной из квартир Коммунарского района Запорожья. Убийца совершил суицид

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 03:00 один из присутствующих в квартире мужчин устроил стрельбу из огнестрельного оружия. Известно, что на месте погибли две женщины и двое мужчин.

"После этого стрелок, предварительно совершивший самоубийство, попав из оружия себе в голову, выпал из окна 7-го этажа", ― говорится в сообщении.

На месте трагедии работали следственно-оперативная группа, криминалисты и профильные службы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области полицейский застрелил парня, который напал на него с топором.