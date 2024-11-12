В Запорожье мужчина убил 4 людей, а после застрелился и выпал из окна многоэтажки
Стрельба с погибшими произошла в понедельник, 11 ноября, в одной из квартир Коммунарского района Запорожья. Убийца совершил суицид
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области, передает RegioNews.
По материалам следствия, около 03:00 один из присутствующих в квартире мужчин устроил стрельбу из огнестрельного оружия. Известно, что на месте погибли две женщины и двое мужчин.
"После этого стрелок, предварительно совершивший самоубийство, попав из оружия себе в голову, выпал из окна 7-го этажа", ― говорится в сообщении.
На месте трагедии работали следственно-оперативная группа, криминалисты и профильные службы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области полицейский застрелил парня, который напал на него с топором.